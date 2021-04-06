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الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تغيرات سريعة وحادة في حالة الطقس من حيث درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر غدًا والأربعاء ومن المتوقع تصل درجة الحرارة علي القاهرة ٣٥ درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الأسبوع ينتهي بانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل ٢٠ درجة مئوية على شمال البلاد.

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