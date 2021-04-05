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مصطفي العبد لله يكشف عن حقيقة الديو الغنائي الذى سيجمعه مع النجمة نانسي عجرم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أكد الفنان العراقي مصطفى العبدالله في برنامج the insider بالعربي على صحة التعاون مع نانسي عجرم في عمل قريب و لكنه أشار الى أن الصورة ليست واضحة بعد فيما يخص شكل العمل .

مصطفى قال للإعلامي ايلي نخله الى أنه يتم العمل على أغنية عراقية و لكن حتى اليوم لم يتقرر اذا ستكون ديو بينهما أم سيتولى إخراجها كونه فنان ومخرج بالوقت نفسه أم أنه سيتولى فقط انتاجها كونه مالكاً لشركة نجوم الدار البيضاء .

وخلال اللقاء كشف مصطفى أن الأغنية ستكون ايقاعية و قريبة من ستايل أغاني نانسي فيما أشار الفنان علي جاسم الذي سيتولى تلحين الاغنية الى أنه ما زال في طور تحضير الأغنية و سيقدم لها لحناً سيدخلها أكثر الى قلوب العراقيين .

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