مصطفي العبد لله يكشف عن حقيقة الديو الغنائي الذى سيجمعه مع النجمة نانسي عجرم





أكد الفنان العراقي مصطفى العبدالله في برنامج the insider بالعربي على صحة التعاون مع نانسي عجرم في عمل قريب و لكنه أشار الى أن الصورة ليست واضحة بعد فيما يخص شكل العمل .



مصطفى قال للإعلامي ايلي نخله الى أنه يتم العمل على أغنية عراقية و لكن حتى اليوم لم يتقرر اذا ستكون ديو بينهما أم سيتولى إخراجها كونه فنان ومخرج بالوقت نفسه أم أنه سيتولى فقط انتاجها كونه مالكاً لشركة نجوم الدار البيضاء .



وخلال اللقاء كشف مصطفى أن الأغنية ستكون ايقاعية و قريبة من ستايل أغاني نانسي فيما أشار الفنان علي جاسم الذي سيتولى تلحين الاغنية الى أنه ما زال في طور تحضير الأغنية و سيقدم لها لحناً سيدخلها أكثر الى قلوب العراقيين .