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الأهلي يعرض على موسيماني التعاقد مع سفاح الشباك

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:25 م
جاكسون موليكا
جاكسون موليكا
محمد الدمتناوي
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يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فى الفترة المقبلة مع لجنة التخطيط بالنادي، من أجل مناقشة عدد من الأمور الخاصة بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط سوف تعرض على موسيماني إمكانية التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكى.

وتابع المصدر، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تترقب موافقة موسيماني على الصفقة، للتحرك لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان موسيماني قد طلب خلال الفترة الماضية، ضرورة التعاقد مع رأس حربة أجنبى جديد، فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين في الفريق.

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