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طبيب يستخدم سيارته لتقديم خدمات صحية مجانية لمرضى كورونا.. تعرف على التفاصيل
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:55 ص
شيماء حسن
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كشف محمد عبد العليم، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، تفاصيل قيامه بتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي الجيزة عن طريق سيارته.
وقال "عبد العليم" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "كنت حابب أوصل لعدد اكبر من الناس اللي خايفة تروح المستشفيات بسبب فيروس كورونا".
وأضاف: "حبيت أوصلهم بأي شكل وبكل الطرق، ولذلك قمت بتعليق لافتة على سيارتي عليها رقم للتواصل معي، لمحاولة مساعدة المواطنين المشتبه في إصابتهم بالفيروس".
وتابع: "بقوم عن طريق معرفة الأعراض وقياس الضغط والسكر ونسبة الأكسجين في الدم خاصة أن هناك أعراض مميزة لها وليس شرط عمل أشعة مقطعية أو مسحة للتأكد من الإصابة في بعض الحالات".
واستطرد: "كنت من أوائل الأطباء المصابة بالفيروس بحكم عملي في المطار لاستقبال العالقين منذ بداية الجائحة وثاني مرة كانت في شهر فبراير الماضي في نفس موعد تلقي اللقاح"، مناشدًا المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح لأنه ضرورة للحماية من مضاعفات الفيروس.
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