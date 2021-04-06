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الصحة: يمكننا تطعيم 100 ألف شخص يوميا.. وعدد المسجلين اقترب من المليون
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:18 ص
هدى عبدالرازق
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كشف مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، أن عدد المواطنين الذين سجلوا على موقع الحصول على لقاح كورونا اقترب من مليون مواطن، لافتا إلى أن الإقبال على التسجيل زاد مؤخرا.
وناشد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، المواطنين الإقبال على التسجيل على الموقع المخصص للحصول على لقاح كورونا، منوها بأنه تم زيادة عدد مراكز التطعيم لحل مشكلة التكدس في الأماكن المخصصة للحصول على اللقاح.
ونوه بأنهم يمكنهم تطعيم 100 ألف شخص يوميا، مضيفا أنهم يحرصون على أن يكون مركز اللقاح قريب من محل سكن المواطن.
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