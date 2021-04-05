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كهربا يثير أزمة جديدة في الأهلي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:27 م
محمود كهربا
محمود كهربا
محمد جمال
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كشف مجدي عبدالغني إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي أثار أزمة جديدة في الفريق خلال الساعات الماضية بسبب "عيد ميلاد"

وأكد مجدي عبد الغني في برنامجه ملعب البلدوزر على قناة الشمس أن كهربا ظهر في عيد ميلاد أحد أصدقاؤه مساء أمس الأول ، السبت، وحتى الساعات الإولى من صباح أمس.

وتابع: "المُثير أن كهربا شارك في اليوم التالي لحفل عيد الميلاد ، بمران الأهلي للمرة الإولى بعد إنتهاء إيقافه لمدة شهراً".

وأتم: "كهربا أثار أزمة بعدما تواجد في حفل عيد ميلاد أحد أصدقاؤه حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول ، موضحاً أن اللاعب خالف كذلك تعليمات الجهاز الفني بوقايه نفسه من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

ووجه عبدالغني رسالة إلى كهربا: "اعرفه على المستوى الشخصي ويجب أن تختار وقت الحفلات ومش هتاخد كل حاجة في وقت واحد، انت لاعب كرة وعليك التزامات يجب تنفيذها".

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