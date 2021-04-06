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"الصحة": الوقت بين التسجيل والحصول على اللقاح لا يزيد عن يومين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:56 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي، إن الوزارة اتخذت إجراءات حثيثة للقضاء على ظاهر ة الازدحام في مراكز تقلي اللقاح، حيث صدرت توجيهات وزيرة الصحة بزيادة مراكز التطعيم المنتشرة في المحافظات، وقمنا بزيادتها بواقع 200 مركز جديد، ليصبح الاجمالي 339 مركزًا في محافظات مصر المختلفة بالاخص المناطق التي كانت تشهد ازدحامًا.

وتابع "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: " السبب وراء ارجاء موعد المسجلين على الموقع للحصول على اللقاح، تجنب الازدحام خاصة مع إرتفاع معدلات الاصابات في الاسبوع الاخير، حتى ولو كان بنسب طفيفة".

ولفت إلى أن متوسط المتلقين للقاح في المركز الواحد تبلغ في المتوسط ما بين 50-75 شخص مؤكدًا أن أعداد المقلبين على تلقي القاح في تزايد مستمر قائلًا: قاربنا على 150 ألف وفي سبيلنا مضاعفة هذا الرقم ".

وحول إمكانية مضاعفة أعداد الاطباء في المراكز لزيادة معدلات التطعيم قال: " نتوقع ارتفاع مضطرد خلال الفترة المقبلة في أعداد متلقي اللقاح، خاصة اننا لم نرفع فقط أعداد مراكز التطعيم، لكن تم ايضًا زيادة أعداد الاطقم الطبية العاملة بها للتسريع من عمليات التلقيح وفي ذات الوقت الحفاظ على الاستمرارية ".

ولفت إلى أن أعداد المسجلين على موقع تلقي اللقاح بلغ حتى الان مايزيد عن 700 ألف واحد، مشددًا أن الفجوة الزمنية بين التسجيل للحصول على القلاح، وموعد الحصول عليه لن تكون كبيرة، وستكون بوتيرة سريعة مع إتباع الاجراءات الاحترازية وهي تعليمات الوزيرة بحيث لا يزيد عن يومين أو ثلاثة ".

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