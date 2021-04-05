Advertisements

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأن مجلس الأمن والدفاع في السودان قرر إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وسط اشتباكات قبلية هناك خلفت عشرات القتلى.

 

وأفادت "سونا" بأن مجلس الأمن والدفاع عقد اجتماعا طارئا له، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقرر "تفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية".

 

وأعلن وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في بيان صحفي عقب الاجتماع، عن "تشكيل المجلس للجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام".

 

وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية "تضمن للفرد النظامي حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني".

 

ويأتي ذلك على خلفية مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة 58 آخرين في اشتباكات قبلية مستمرة منذ ثلاثة أيام في عاصمة ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة، بحسب الأمم المتحدة.

 

وفي يناير كانون الثاني الماضي قتل 129 شخصا على الأقل وشرد 108 آلاف بعد اشتباكات مماثلة في الجنينة بين أفراد قبيلة المساليت وقبائل عربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الامن السوداني دارفور حالة الطوارئ السودان

أخبار تهمك

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 11 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ 8 دقائق

كهربا يثير أزمة جديدة في الأهلي

منذ ربع ساعة

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ أقل من ساعة

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

خلال مؤتمر صحفي.. عبد الفتاح البرهان يُوجه 13 رسالة لشعب السودان

تشكيل حكومة "حمدوك".. ماذا فعل المجلس السيادي بالسودان منذ توليه المهمة؟

المجلس السيادي السوداني يعلن تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان‎

مقتل أكثر من 20 قتيلاً.. وتشرد العديد بعد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

المملكة تعزي السودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية بدارفور

العنف يحرم 14 ألف طفل من الغذاء والرعاية في دارفور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

11:34 م

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

10:49 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج