بعد الموافقة عليه.. أهم أهداف صندوق الوقف الخيري (إنفوجراف)

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.





وترصد لكم بوابة الفجر ، أهم أهداف إنشاء الصندوق في السطور التالية:





1- تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.





2- مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية.





3- المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات.





4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.



