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بعد الموافقة عليه.. أهم أهداف صندوق الوقف الخيري (إنفوجراف)
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:22 ص
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وترصد لكم بوابة الفجر، أهم أهداف إنشاء الصندوق في السطور التالية:
1- تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
2- مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
3- المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
5- يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التي تساهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
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