عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

أصدرت نيابة مدينة نصر قرارًا بإخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز 19 شخصا آخرين لباكر، في واقعة افتتاح "كافية" غير مصرح بتشغيله.





وكانت أجهزة أمن القاهرة، قد تلقت معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبير بالمخالفة للإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.



