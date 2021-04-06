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عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:02 ص
النيابة العامة
النيابة العامة
داليا عادل
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أصدرت نيابة مدينة نصر قرارًا بإخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز 19 شخصا آخرين لباكر، في واقعة افتتاح "كافية" غير مصرح بتشغيله.

وكانت أجهزة أمن القاهرة، قد تلقت معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبير بالمخالفة للإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق "الكافية" والتحفظ على" الشيش" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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