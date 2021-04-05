كوكاكولا يطالب بحكام خبرة في مباريات القسم الثاني





طالب المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا من لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بإسناد مباريات الفريق المقبلة فى القسم الثاني لحكام من أصحاب الخبرة .



وأشار إسماعيل أن خلال مباراتى الفريق الماضيتين امام زد والداخلية ارتكب حكام المباراتين اخطاء جسيمة أضاعت على الفريق تحقيق الفوز فى المباراتين بعد أن انتهت مباراة زد بالخسارة بهدفين وانتهت مباراة الداخلية بالتعادل بدون أهداف .



وأكد رئيس نادي كوكاكولا أن المباريات المقبلة ستكون صعبة ولايوجد فريق سهل فى المجموعة فجميع الفرق تلعب من أجل الفوز والمنافسة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز او للهروب من الهبوط .



وعقد إسماعيل جلسان مع تامر مصطفى المدير الفني واللاعبين من أجل التأكيد عليهم بضرورة نسيان مباراة الداخلية الماضية والتركيز فى مباراة جمهورية شبين المقبلة والمقرر لها الجمعة القادمة ضمن مباريات الجولة ٢١.



ويحتل كوكاكولا المركز الرابع برصيد 31 وبفارق ثلاث نقاط عن الداخلية متصدر المجموعة برصيد 34.

