اليوم.. "المحميات الطبيعية" و"نقابة الفلاحين" على رأس أجندة لجان الشيوخ

تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المُحالة إليها من قِبل مجلس النواب، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.





ومن المُقرر، أن تعقد لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية، ولجنة الإسكان، اجتماعها، وذلك لإستكمال مناقشة مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.





كما تعقد لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والمالية، والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها، وذلك لدراسة ومناقشة مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بينما تعقد لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان، والصحة والسكان، اجتماعها، لمناقشة إصدار قانون ممارسة العمل الأهلي.



