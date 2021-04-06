حماية المستهلك يكشف عن أسعار بعض السلع في معرض "أهلا رمضان"

وجه أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده وتوجيهه المستمر لتخفيض الأسعار قبل استقبال شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن الاستعداد لاستقبال هذا الحدث السنوي بدأ منذ فترة من 3 إلى 4 شهور.





وقال "حسام الدين" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن معارض "أهلا رمضان" هي مساهمة من مساهمات وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أو الاتحاد العام للغرف التجارية.





وأضاف أن هناك إشراف من وزارة الصحة للتأكد من أن كافة الاحتياطات والجهات الاحترازية للتأكد أن المواطن المصري يحصل على السلع بمنتهى الأمان، مؤكدًا أن السلع الغذائية بالمعارض عالية الدولة ولكن التغليف متوسط لتخفيف العبء على المواطنين.





وأشار إلى أن هناك 4600 مفتش رقابة للتأكد من تطبيق كافة ما تم الاتفاق عليه في معارض أهلا رمضان، وهناك تمثل من وزارة الصحة ممثلة في التفتيش الغذائي وهيئة سلامة الغذاء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.





وأوضح أن هناك آليات للموافقة على 14 سلع أساسية، ونسبة التخفيض على اللحوم تصل إلى 15%، وأسعار البلح تبدأ من 6.95 جنيه، وأسعار الأرز تبدأ من 7 جنيهات ولفة قمر الدين من 9 جنيهات ونصف.



