شهد المتحف القومي للحضارة المصرية في يومه الثاني بعد افتتاحه مساء السبت الماضي إقبال كبير من الزوار من مختلف الأعمار وخاصة فئة الشباب.





وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور لعربات الميكروباص التي تنتطلق من أمام محطة الملك الصالح حتى أبواب المتحف، حيث تراصت طوابير الشباب في انتظار العربات لنقلهم.





يعد المتحف القومي للحضارة المصرية أحد الأحلام الطموحة لمصر، ويمثل افتتاحه قفزة هائلة في عالم العرض المتحفي، حيث يعتبر أول متحف يعرض الإنتاج الحضاري الإنساني في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.





ويضم المتحف القومي للحضارة قاعة المومياوات الملكية والتي تم نقلها من المتحف المصري للتحرير، إليها، في موكب مهيب، والقاعة مجهزة على تصميم المقابر المصرية القديمة، مما سيوفر أجواء مبهرة للزائرين.





ونتعرف في السطور التالية على 20 معلومة عن المتحف القومي للحضارة:

إنشاء المتحف في أرقام:

1982 قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.

1984 مسابقة معمارية لتصميم المتحف القومي للحضارة المصرية

1999 تم اختيار الموقع الحالي بمنطقة الفسطاط لبناء المتحف

2000 - 2005 عمل حفائر أثرية في موقع المتحف بمنطقة الفسطاط

2002 وضع حجر الأساس للمشروع

2004 بدء العمل بالمرحلة الأولي للمشروع

2010 بدء العمل بالمرحلة الثانية بالمشروع





مساحات العرض المتحفي والخدمات:

مساحة الأرض التي تم إنشاء المتحف عليها 135 ألف متر مربع.

مساحة قاعات العرض المؤقتة والدائمة 23 ألف 235 متر مربع

مساحة المخازن الأثرية به سبعة آلاف 462 متر مربع

مساحة معامل الترميم ألفان 984 متر مربع

مساحة المنطقة الإدارية ومنطقة الخدمات 22 ألف متر مربع

مساحة منطقة الاستقبال 13 الف 500 متر مربع

مساحة منطقة الجراجات 11 ألف 700 متر مربع بسعة 450 سيارة

و6 آلاف 700 متر بسعة 55 أتوبيسًا

المتحف مزود بالملحقات التالية:

قاعة اجتماعات 23 مقعدًا و3 غرف للترجمة الفورية.

قاعة محاضرات 187 مقعدًا.

مسرح 486 مقعدًا و4 غرف ترجمة فورية

سينما 332 مقعدًا بها ماكينة عرض 35 مم وماكينة ديجيتال ثلاثية الأبعاد

5 فصول للتربية المتحفية