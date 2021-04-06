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طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:53 ص
طابور الشباب
طابور الشباب
حسام زيدان
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شهد المتحف القومي للحضارة المصرية في يومه الثاني بعد افتتاحه مساء السبت الماضي إقبال كبير من الزوار من مختلف الأعمار وخاصة فئة الشباب.

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور لعربات الميكروباص التي تنتطلق من أمام محطة الملك الصالح حتى أبواب المتحف، حيث تراصت طوابير الشباب في انتظار العربات لنقلهم.

يعد المتحف القومي للحضارة المصرية أحد الأحلام الطموحة لمصر، ويمثل افتتاحه قفزة هائلة في عالم العرض المتحفي، حيث يعتبر أول متحف يعرض الإنتاج الحضاري الإنساني في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

ويضم المتحف القومي للحضارة قاعة المومياوات الملكية والتي تم نقلها من المتحف المصري للتحرير، إليها، في موكب مهيب، والقاعة مجهزة على تصميم المقابر المصرية القديمة، مما سيوفر أجواء مبهرة للزائرين.

ونتعرف في السطور التالية على 20 معلومة عن المتحف القومي للحضارة:
إنشاء المتحف في أرقام:
1982 قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.
1984 مسابقة معمارية لتصميم المتحف القومي للحضارة المصرية
1999 تم اختيار الموقع الحالي بمنطقة الفسطاط لبناء المتحف
2000 - 2005 عمل حفائر أثرية في موقع المتحف بمنطقة الفسطاط
2002 وضع حجر الأساس للمشروع
2004 بدء العمل بالمرحلة الأولي للمشروع
2010 بدء العمل بالمرحلة الثانية بالمشروع

مساحات العرض المتحفي والخدمات:
مساحة الأرض التي تم إنشاء المتحف عليها 135 ألف متر مربع.
مساحة قاعات العرض المؤقتة والدائمة 23 ألف 235 متر مربع
مساحة المخازن الأثرية به سبعة آلاف 462 متر مربع
مساحة معامل الترميم ألفان 984 متر مربع
مساحة المنطقة الإدارية ومنطقة الخدمات 22 ألف متر مربع
مساحة منطقة الاستقبال 13 الف 500 متر مربع
مساحة منطقة الجراجات 11 ألف 700 متر مربع بسعة 450 سيارة
و6 آلاف 700 متر بسعة 55 أتوبيسًا
المتحف مزود بالملحقات التالية:
قاعة اجتماعات 23 مقعدًا و3 غرف للترجمة الفورية.
قاعة محاضرات 187 مقعدًا.
مسرح 486 مقعدًا و4 غرف ترجمة فورية
سينما 332 مقعدًا بها ماكينة عرض 35 مم وماكينة ديجيتال ثلاثية الأبعاد
5 فصول للتربية المتحفية
42 بازارًا لبيع العاديات والتحف.
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)
طوابير من الشباب أمام متحف الحضارة من الملك الصالح إلى متحف الحضارة (صور)

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المومياوات الملكيه المتحف القومى الفجر

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