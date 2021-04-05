ميلان يوقف المفاوضات مع نجمه بشأن تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن توقف مفاوضات ميلان الإيطالي مع أحد نجومه وذلك بسبب عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد الذي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن مسئولي ميلان ونجم الفريق التركي هاكان كالهانوجلو يعيشان حالة من الجمود التام في المفاوضات.





وأفادت الشبكة الإيطالية بأن ميلان قدم عرضًا لكالهانوجلو تبلغ قيمته 4 ملايين يورو في الموسم الواحد وليست هناك أي نية لتحسينه أكثر من ذلك بينما يرغب النجم التركي في الحصول على 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.





وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه بسبب هذا الجمود أصبح رحيل كالهانوجلو عقب نهاية الموسم أكثر واقعية بينما يفكر يوفنتوس الإيطالي بجدية في التعاقد معه في صفقة انتقال حر.



