بعد رحيله عن بيراميدز.. ميدو يقترب من الحصول على منصب جديد في الزمالك

أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين إستقالته من منصبه كمستشار فني لنادي بيراميدز.





وكشفت بعض المصادر الصحفية أن نادي الزمالك عرض على أحمد حسام ميدو تولي منصب مدير الكرة في الفريق خلال الفترة القادمة بسبب الخبرات الكثيرة التي يتوفر عليها.





في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة التي عقدها ميدو مع حازم إمام والتي جمعتهم بلاعبي الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر عرض الأمر عليه من جانب مسئولي الفريق الراغبين في تواجده.





يُذكر أن الزمالك يستعد خلال الفترة القادمة لمواجهة فريق نادي تونجيت السنغالي لحساب مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويحتاج إلى الفوز مع خسارة مولودية الجزائر من الترجي لضمان العبور للدور ربع النهائي.



