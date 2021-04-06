Advertisements

جمال بخيت عن موكب المومياوات: لحظة تاريخية فارقة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:00 ص
جمال بخيت
جمال بخيت
كساب أحمد
Advertisements
قال الشاعر الكبير جمال بخيت، إن جيل الفن الجميل بكل ما يحويه من شعراء وفنانين عظام، كان لهم رونقهم الخاص، لكن ما يميز هذه الحقبة، هي وجود أدوات حماية تعمل المصفاة التي تغربل الغث وتحتفظ بالثمين.

وأضاف "بخيت"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين: "كان وقتها فيه الاذاعة والتلفزيون التي كانت تغربل الصوت الرديء، والكلمة الجيدة وتحتفظ بالأفضل من كل الجوانب كلمة وموسيقى وصوت بصرف النظر إن كان الشخص دارس من عدمه، حيث كانت الانتقاء يتم عبر اقتران الدراسة بالموهبة، وبالتالي كانت التجربة تبرز بدون " شوشرة ".

وعلق بخيت على حفل موكب الملوك والملكات من المومياوات قائلًا: "هذا الحدث أكبر بكثير جدًا من اختصاره في كونه حدث فني، وفي رأيي هو لحظة تاريخية فارقة، فنحن مع الاسف الشديد وظللنا ننادي لسنوات طويلة، فمن الحرام إختزال حضارة 5 الالاف سنة من تاريخنا، ولا نقترب منها وكان تاريخنا بدأ من افتتاح عمرو بن العاص لمصر".

كانت وزارة الثقافة قد قامت بتكريم عدد من رموز القوة الناعمة لمصر نهاية مارس الماضي في مقدمتهم الشاعر جمال بخيت والموسيقار محمد علي خلال حفل نظمته دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جمال بخيت بوابة الفجر المومياوات الفجر

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 14 ساعة

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب المنتخب يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 6 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

جمال شقرة: 30 يونيو ملحمة تاريخية ونقطة تحول مهمة لمصر (فيديو)

جمال بخيت: "عمومية الأهلي" قادرة على صياغة لائحة تاريخية

موكب المومياوات الملكية في نقاط

ماذا قال محافظ القاهرة عن موكب المومياوات الملكية؟

ريهام عبد الحكم تقدم أغنية لمصر في موكب نقل المومياوات الملكية

وزير السياحة: حرص الرئيس السيسي على استقبال المومياوات بنفسه لحظة تاريخية وحضارية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 ص

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج