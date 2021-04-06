جمال بخيت عن موكب المومياوات: لحظة تاريخية فارقة

قال الشاعر الكبير جمال بخيت، إن جيل الفن الجميل بكل ما يحويه من شعراء وفنانين عظام، كان لهم رونقهم الخاص، لكن ما يميز هذه الحقبة، هي وجود أدوات حماية تعمل المصفاة التي تغربل الغث وتحتفظ بالثمين.





وأضاف "بخيت"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين: "كان وقتها فيه الاذاعة والتلفزيون التي كانت تغربل الصوت الرديء، والكلمة الجيدة وتحتفظ بالأفضل من كل الجوانب كلمة وموسيقى وصوت بصرف النظر إن كان الشخص دارس من عدمه، حيث كانت الانتقاء يتم عبر اقتران الدراسة بالموهبة، وبالتالي كانت التجربة تبرز بدون " شوشرة ".





وعلق بخيت على حفل موكب الملوك والملكات من المومياوات قائلًا: "هذا الحدث أكبر بكثير جدًا من اختصاره في كونه حدث فني، وفي رأيي هو لحظة تاريخية فارقة، فنحن مع الاسف الشديد وظللنا ننادي لسنوات طويلة، فمن الحرام إختزال حضارة 5 الالاف سنة من تاريخنا، ولا نقترب منها وكان تاريخنا بدأ من افتتاح عمرو بن العاص لمصر".



