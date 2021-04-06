الصحة تكشف عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا

كشف مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، أن عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا وصل إلى 177 ألف مواطن، مؤكدا أن الدولة حريصة على حصول المواطن على لقاح كورونا.





وقال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إنه تم إرسال رسالة نصية لنحو 335 ألف مواطن بأماكن وموعد الحصول على اللقاح أي ما يعادل 30% ممن سجلوا بياناتهم على الموقع.



