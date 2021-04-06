"السعدي" يكشف لفاطمة مصطفى على "9090" المشهد الذى طلب السيسي إضافته لحفل المومياوات الملكية

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، محمد السعدى المشرف العام على رحلة المومياوات الملكية ورئيس شركة mediahub – سعدى جوهر.





ومن المقرر أن يكشف "السعدى " حصريًا وفى حلقة خاصة جدًا من "الراديو بيضحك "، على "9090"، التفاصيل الكاملة والدقيقة لرحلة نقل المومياوات التى أبهرت العالم .





ويكشف على الراديو 9090 كواليس مهمة عن العمل الضخم الذى استمر الإستعداد له على مدار عام كامل وبالتحديد منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصديقه على إقامة الحفل.





ويكشف للإعلامية فاطمة مصطفى عن الطلب الخاص للرئيس السيسي الذى تم اضافته للحفل وهو مشهد ظهور الأطفال في الاحتفالية وكان من عوامل النجاح.





ويتحدث أيضا عن كيف قامت الدولة المصرية بالتركيز والاهتمام والتركيز على التفاصيل وأن هذا كان هو مفتاح النجاح، .. وكيف منح اهتمام الرئيس بالحدث أهمية كبرى خاصة وأنه كان يبدي ملاحظات عديدة طوال فترة العمل وكان هناك تحدي لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية".





ويكشف أيضا كيف ولماذا كان "المزج بين التسجيل والبث على الهواء و الاستعانة بأماكن كثيرة وعدد كاميرات ضخم خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل وليس التركيز على الموكب فقط وهو ما أدى على ظهور جمال مصر.





ويتحدث السعدى عن عدد المشاركين في الحدث والذى وصل إلى 10 آلاف وكانوا بالكامل متطوعين بداية من الفنانين ومصممي الديكورات والملابس والفرقة الموسيقية دعما لمصر.



