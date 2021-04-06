Advertisements

"السعدي" يكشف لفاطمة مصطفى على "9090" المشهد الذى طلب السيسي إضافته لحفل المومياوات الملكية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى  السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، محمد السعدى المشرف العام على رحلة المومياوات الملكية ورئيس شركة mediahub – سعدى جوهر.

ومن المقرر أن يكشف "السعدى " حصريًا وفى حلقة خاصة جدًا من "الراديو بيضحك "، على "9090"،  التفاصيل الكاملة والدقيقة لرحلة نقل المومياوات التى أبهرت العالم .

ويكشف على الراديو 9090 كواليس مهمة عن  العمل الضخم الذى استمر الإستعداد له على مدار عام كامل وبالتحديد منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصديقه على إقامة الحفل.

ويكشف للإعلامية فاطمة مصطفى عن الطلب الخاص للرئيس السيسي الذى تم اضافته للحفل وهو مشهد ظهور الأطفال في الاحتفالية وكان من عوامل النجاح.

ويتحدث أيضا عن كيف قامت الدولة المصرية بالتركيز والاهتمام والتركيز على التفاصيل وأن هذا كان هو  مفتاح النجاح، .. وكيف منح  اهتمام الرئيس بالحدث أهمية كبرى خاصة وأنه كان يبدي ملاحظات عديدة طوال فترة العمل وكان هناك تحدي لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية".

ويكشف أيضا كيف ولماذا  كان  "المزج بين التسجيل والبث على الهواء و الاستعانة بأماكن كثيرة وعدد كاميرات ضخم خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل وليس التركيز على الموكب فقط وهو ما أدى على ظهور جمال مصر.

ويتحدث السعدى عن  عدد المشاركين في الحدث والذى  وصل إلى 10 آلاف وكانوا بالكامل متطوعين بداية من الفنانين ومصممي الديكورات والملابس والفرقة الموسيقية دعما لمصر.


أخبار تهمك

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

منذ ساعة الا ربع

كهربا يثير أزمة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفعها على وجهها فقتلته.. ننشر حيثيات الحكم بالسجن على الفنانة عبير بيبرس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يعرض على موسيماني التعاقد مع سفاح الشباك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ ساعتين

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يوم

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:34 م

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

12:02 ص

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج