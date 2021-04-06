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اتحاد الكرة يبلغ سيراميكا بتأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:10 ص
حسام مجدي
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تلقى نادي سيراميكا كليوباترا خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نادي الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.
وكان من المفترض أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإنتاج الحربي، في الخامسة مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ووفقا للخطاب الذي تلقاه نادي سيراميكا كليوباترا، فإن المباراة ستقام في الخامسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري، على ملعب السويس الجديد.
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