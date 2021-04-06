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توقيع اتفاقية بين "استادات" وشركة "ابتكار" لتقديم خدمات إلكترونية لأعضاء نوادي سيتى كلوب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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وقع مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية لإدارة المنشآت و المنشآت الرياضية، والتى تعتبر من كبرى الشركات العاملة فى مجال الإستثمار الرياضى اتفاقية تعاون  مع شركة " ابتكار" القابضة، لتقديم خدمات إلكترونية والتى تضم هيكل ملكيتها شركة ابتكار القابضة، وتوفير حلول وخدمات السداد إلكترونيا لكافة أعضاء ونادى سيتى كلوب فى المحافظات، من خلال طرق الدفع الأتية: بي أو إس، المنصة الإلكترونية، تطبيق الهاتف المحمول، أجهزة الدفع الذاتى.

توقيع العقد كان بحضور، سيف الوزيرى، رئيس مجلس ادارة شركة إستادات الوطنية للمنشآت الرياضية، ومحمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي.

وصرح المهندس أيمن الدسوقى الرئيس التنفيذى لشركة إبتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي: "نحن سعداء بالعمل مع شركة إستادات الوطنية التى تتوسع فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، والتى ستزيد من تواجدنا وسنعمل على تقديم جميع خدماتنا لكافة أعضاء نوادي سيتى كلوب إلكترونيا" .

ومن جانبه صرح سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة إستادات بأن الهدف الرئيسى للاتفاقية، هو إحياء فكرة النادى وجعله المكان الافضل للعائلة، سنقوم بتقديم وتشغيل الخدمات إلكترونيا للتسهيل على الاعضاء ولاعطائهم قيمة مضافة فى جميع محافظات مصر". 

وتعد شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية "إبتكار" المالكة لشركتى "بيي" و "مصاري" وهم من أهم شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة في السوق المصري منذ أكثر من عشر سنوات حيث يقدمان أكثر من ٨٠٠ خدمة مدفوعات عن طريق اكثر من ١١٠ الف نقطة بيع. وتساهم الشركتان في تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.

من جانب أخر، أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية، أنه تحدد مواعيد، افتتاح سلسلة نوادي سيتى كلوب، على النحو التالى: فرعى، شبين الكوم، وأسوان يوم 15 إبريل الجارى.. وافتتاح جزئي، لفرعى كفر الشيخ، وبنها، فى نفس اليوم 15 إبريل الجارى، بينما افتتاح فرع طنطا، فى الأول من مايو المقبل.

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