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الصحة تزف خبرًا سارًا للعاملين في القطاع السياحي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:42 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
هدى عبدالرازق
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة حريصة على تطعيم كل فئات المجتمع.

وزف، المتحدث باسم وزارة الصحة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، خبرًا سارًا للعاملين في قطاع السياحة، معلنا إنهم بدأوا اليوم تطعيم العاملين في قطاع السياحة تجريبيا، ليبدأ التطعيم غدا الثلاثاء رسميا لهم.

وأوضح أنه تم توفير مكانين لتطعيم العاملين في القطاع السياحي، أحدهم في جنوب سيناء، والآخر في البحر الأحمر، مطالبا العاملين في القطاع السياحي تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني.

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