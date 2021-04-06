موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع مهاجم فريق ستاندر لياج البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد مصدر يالاهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي وافق على ضم الكونغولي موليكا لتدعيم الخط الهجومي للمارد الأحمر في الموسم القادم، حال فشل التعاقد مع سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراة سيمبا المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، في جلسة تجمع موسيماني مع أمير توفيق مدير التعاقدات ولجنة التخططي برئاسة محسن صالح، ومحمود الخطيب رئيس النادي.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب التتش لمواجهة سيمبا التنواني والمقرر لها التاسع من أبريل المقبل في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.



