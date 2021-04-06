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دبلوماسي سابق: المفاوضات الحالية لحل أزمة سد النهضة فرصة المرحلة الأخيرة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:01 ص
سد النهضة
سد النهضة
شيماء حسن
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف الإثيوبي في المفاوضات لا يزال على تعنته وغير متوافق مع رؤية مصر والسودان والدليل على ذلك هو عودة المفاوض الإثيوبي إلى عاصمته من أجل طرح الحلول التي تم طرحها على حكومته.

وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه المفاوضات هي فرصة المرحلة الأخيرة وإلا سيكون على الأطراف الدولية التدخل لمحاولة الخروج من المأزق الحالي من خلال اتجاه يميل إلى دعم التفاوض وعدم السماح بالملء الثاني بإرادة منفردة".

وتابع "مصر خاضت التفاوض لأكثر من 10 سنوات بحسن نية، ولكن هناك طرف يسعى إلى تحقيق أهدافه دون النظر إلى شركائه وهو ما يؤكد ضرورة دعوة المجتمع الدولي لمزيد من الضغط على إثيوبيا التي لا تزال تماطل للوصول إلى اتفاق فني قانوني ملزم".

وأكد أن عدم الوصول إلى اتفاق من الجانب الإثيوبي ستعتبره مصر من قبيل الاعتداء على امن مصر القومي ويمثل اعتداء صريح على حقوق مصر المائية وهو مطلب عادل يحكم كل الأنهار الدولية، مستطردًا "على الجانب الإثيوبي أن يدرك أنه سيترتب على عدم الاتفاق مخاطر جمة أو ستكون هناك مواقف أخرى يمكن الحديث عنها في حينه".

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