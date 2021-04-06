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حقيقة طلب رايولا عمولة في صفقة هالاند

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني كشف عن حقيقة الأنباء بشأن طلبه الحصول على مبلغ 20 مليون يورو عمولة انضمام موكله إلى برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت إذاعة RAC1 الإسبانية بأن رايولا طالب بالحصول على عمولة يبلغ قدرها 20 مليون يورو ونفس المبلغ لوالد هالاند بالإضافة إلى 30 مليون كراتب سنوي للنجم النرويجي بالإضافة إلى استمرار نجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ميسي في صفوف الفريق الكتالوني بغض النظر عن طلبات بروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن تلك الأنباء أحدثت ضجة كبرى في جميع وسائل الإعلام مما جعل رايولا يلجأ إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لينفي تلك الأنباء.

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على تغريدة مينو رايولا التي قال فيها:"أخبار مزيفة، الأخبار الكاذبة تنتقل بسرعة ولمدى بعيد".

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رايولا ووالد هالاند اجتمعا في الأسبوع الماضي مع مسئولي برشلونة وريال مدريد من أجل مناقشة إمكانية انضمام النجم النرويجي إلى الدوري الإسباني.

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