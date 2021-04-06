أحمد فهمي يعتذر لشيكابالا وينهي الخلاف بينهما





وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري فى برنامج "يوم ليك"، "انتقدت شيكابالا في بوست لأنه أيقونة لجمهور نادى الزمالك مينفعش أي حاجة تستفزه وفى حاجات بتطلع منه مينفعش، ولما جه في حفل الزفاف مكنش ينفع اسمع الشتيمه من قريب وأفضل ساكت وخلاص".





واختتم: "ولكن الموضوع خلص وممكن أكون غلطان أنى كتبت البوست ومكلمتهوش وعاتبته ودلوقتى معنديش مشاكل مع حد وموضوع محمد رمضان اتلم وموضوع شيكابالا اتلم ولو كنت غلطان في حاجة أنا آسف و بفتخر أنى أهلاوى".

تحدث النجم أحمد فهمى، عن مشاجرته مع لاعب الزمالك كابتن محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا"، حيث قال: "خناقتى مع شيكابالا فالموضوع اتقفل واتقفل عند الجماهير لكن الخلاف بينا بدأ منذ مباراة السوبر، وشيكابالا بيعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلى".