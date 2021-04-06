Advertisements

أحمد فهمي يعتذر لشيكابالا وينهي الخلاف بينهما

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحدث النجم أحمد فهمى، عن مشاجرته مع لاعب الزمالك كابتن محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا"، حيث قال: "خناقتى مع شيكابالا فالموضوع اتقفل واتقفل عند الجماهير لكن الخلاف بينا بدأ منذ مباراة السوبر، وشيكابالا بيعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلى".


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري فى برنامج "يوم ليك"، "انتقدت شيكابالا في بوست لأنه أيقونة لجمهور نادى الزمالك مينفعش أي حاجة تستفزه وفى حاجات بتطلع منه مينفعش، ولما جه في حفل الزفاف مكنش ينفع اسمع الشتيمه من قريب وأفضل ساكت وخلاص".


واختتم: "ولكن الموضوع خلص وممكن أكون غلطان أنى كتبت البوست ومكلمتهوش وعاتبته ودلوقتى معنديش مشاكل مع حد وموضوع محمد رمضان اتلم وموضوع شيكابالا اتلم ولو كنت غلطان في حاجة أنا آسف و بفتخر أنى أهلاوى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منوعات فن شيكابالا احمد فهمي

أخبار تهمك

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

رايولا يكشف حقيقة طلبه عمولة من برشلونة في صفقة هالاند

منذ ساعتين

صفعها على وجهها فقتلته.. ننشر حيثيات الحكم بالسجن على الفنانة عبير بيبرس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني التعاقد مع سفاح الشباك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يوم

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كهربا يثير أزمة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ نصف ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك ينشر فيديو جلسة مرتضى منصور وشيكابالا

زاهي حواس: العاملون في قطاع الأثار "بتصب عليهم لعنة الفراعنة".. (فيديو)

أحمد حسن راؤول لـ"الفجر الفني":"كراكيب" طفرة في حياتي الفنية.. وأعمالي الغنائية تتضمن 3 رسائل

شيكابالا يعتزل كرة القدم فى هذه الحالة

خالد سرحان يسخر من أحمد فهمي عقب مشاجرته مع شيكابالا

"مش فاهم حاجة".. فتحي عبد الوهاب يسخر من الخلاف الحادث بين أحمد فهمي وشيكابالا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:34 م

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

12:02 ص

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

08:47 م

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

12:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج