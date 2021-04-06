أصالة عن نجاح حفل المومياوات الملكية: "تسلم مصر ويحفظ رئيسها السيسي"





أعربت النجمة أصالة نصرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، عن فخرها الشديد بحفل موكب المومياوات الملكية،





وأضافت: "تسلم بلدنا ويحفظ رئيسها عبد الفتّاح السيسى، الّلى خلّى الحاضر والتّاريخ توأمّ بيتشاركوا أجمل الّلحظات بقيادته الحكيمة"، مقدمة الشكر لجميع صناع الحدث والحفل الذى أبهر العالم أجمع.



