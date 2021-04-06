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أصالة عن نجاح حفل المومياوات الملكية: "تسلم مصر ويحفظ رئيسها السيسي"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
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أعربت النجمة أصالة نصرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، عن فخرها الشديد بحفل موكب المومياوات الملكية، 

وأضافت: "تسلم بلدنا ويحفظ رئيسها عبد الفتّاح السيسى، الّلى خلّى الحاضر والتّاريخ توأمّ بيتشاركوا أجمل الّلحظات بقيادته الحكيمة"، مقدمة الشكر لجميع صناع الحدث والحفل الذى أبهر العالم أجمع.

وتابعت: "بفكّر من وقت صحيت شو قول، وكيف عبّر ومن وين رح لاقى كلام.. متلى متل الكلّ بكلّ شغف عمّ تابع هالحدث الًلى هزّ كيان الأرّض بسّ أنا شوى زيادة؛ لأنّه بعض من هذه الكوكبة من المُبدعين بمجالاتهم المختلفة أصدقاء وإخوة وغوالى وشركاء نجاح".

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المومياوات الملكيه السيسي اصالة

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