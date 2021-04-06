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عمرو أديب: "هناك سد في مفاوضات سد النهضة حتى الآن"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على سير مفاوضات سد النهضة، قائلا: "لحد دلوقتي إحنا في حيطة سد في موضوع السد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر والسودان يطالبون إثيوبيا بالاحتكام إلى الرباعية، ولكن إثيوبيا ترى الاستعانة بمراقبين وفي أوقات معينة، مضيفا: "إحنا لحد الآن مش بنتكلم في تفاصيل.. ولكن بنتكلم هنتكلم إزاي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لحد الآن في سد في مفاوضات السد"، لافتا إلى أن علاقة مصر والسودان تحسنت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، مؤكدا أن مصر لديها قدرة على الردع، ولكنها ليست دولة معتدية.

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