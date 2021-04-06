فوزي البنزرتي يهدد الأهلي بتصريح ناري

أكد التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، أن فريقه لا يخشى مواجهة النادي الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا.





وقال فوزي البنزرتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"نخوض كل مباراة بمباراتها، هدفنا الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا في نسختها الجارية".





وأضاف :"في حال مواجهة الوداد أي فريق عربي في دور الثمانية ستكون مباراة قوية، خاصة أن الفرق التي تأهلت قوية للغاية"، مضيفًا :"لا نخشى مواجهة الأهلي في دور الثمانية، الوداد يرغب في الفوز بالبطولة، وبالتالي يجب أن يكون مستعد لمواجهة أي فريق".





وتابع :"كل الفرق التي تأهلت إلى دور الثمانية قوية للغاية، وأي فريق لديه حظوظ في الفوز بالبطولة الافريقية".



