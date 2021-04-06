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فوزي البنزرتي يهدد الأهلي بتصريح ناري
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:31 ص
محمد زكي
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أكد التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، أن فريقه لا يخشى مواجهة النادي الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا.
وقال فوزي البنزرتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"نخوض كل مباراة بمباراتها، هدفنا الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا في نسختها الجارية".
وأضاف :"في حال مواجهة الوداد أي فريق عربي في دور الثمانية ستكون مباراة قوية، خاصة أن الفرق التي تأهلت قوية للغاية"، مضيفًا :"لا نخشى مواجهة الأهلي في دور الثمانية، الوداد يرغب في الفوز بالبطولة، وبالتالي يجب أن يكون مستعد لمواجهة أي فريق".
وتابع :"كل الفرق التي تأهلت إلى دور الثمانية قوية للغاية، وأي فريق لديه حظوظ في الفوز بالبطولة الافريقية".
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