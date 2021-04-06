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جمال بخيت: المهرجانات "سفالة" وجريمة يعاقب عليها القانون

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:41 ص
جمال بخيت
جمال بخيت
كساب أحمد
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قال الشاعر الكبير جمال بخيت، إنه لا يستمع نهائيًا لأغاني المهرجانات، لافتَا إلى أن ما يزعجه في هذه الاغاني ما وصفه بـ "السفالة "، معقبًا: "فيه ناس بتختزل فكرة المهرجانات في أغنيتين، أو ثلاثة اللي فرقعوا في البداية، وزي ما بنقول اللي على الوش كده، لكن الي عاوز يتعمق ويعرف يعني إيه هذه الأغاني يدخل يشوف".

وأضاف "بخيت"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين: "ماقدرش أقول عليها غير سفالة، لأني أقسم بالله العظيم في أغاني ما قدرش أقول اسمها.. الاسم لوحده يحمل من السفالة ما يعاقب عليه القانون، لو نطقت اسمه اتعاقب، لأنها فعل فاضح لمجرد ذكر الاسم ".

وشبه بخيت من يروجون لفكرة الاختيار بين أنواع الغناء، كمن يخير الناس بأن يختاروا نوعًا بعينه من المخدرات حسب الذوق، معقبًا: "الناس اللي بتقول نسيب أغاني المهرجانات، والناس تختار، عاملين زي اللي عايز يوفر هيروين وكوكايين، ويسيب الناس تختار وتشتري".

وحمل الدولة مسؤولية حماية الذوق العام من الانهيار الذي أحدثته أغاني المهرجانات، مستطردًا: "مسؤولية الدولة بأكملها ومش وزارة واحدة، الموضوع أكبر من دور وزارة واحدة فقط ".

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