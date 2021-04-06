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أحمد فهمي يكشف علاقة هنا الزاهد بالخلاف بينه وبين محمد رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف النجم أحمد فهمي عن سبب الخلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان، حيث قال: "خناقتي مع محمد رمضان بدأت منذ استضافة الإعلامي إبراهيم فايق لي وسؤالي عن رفضي مشاركة هنا الزاهد في مسلسل البرنس لرمضان".


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري فى برنامج"يوم ليك"، "أنا مرفضتش لكن قولتلها مساحة الدور لا تناسبها، ولكن لو بطولة قدامه كان يبقى تمام ومن 3 سنين كان فيه هجوم على محمد رمضان وأنا دافعت عنه.. ولكن خلاص الموضوع خلص ومفيش أي خناقات ما بينا".


كانت آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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