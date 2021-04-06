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"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة أصدرت قرارا بتطبيق المواعيد الصيفية للمحلات التجارية والمطاعم ابتداء من السبت 17 أبريل.
وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن فترة عمل المحلات التجارية والبازارات ستستمر من 7 صباحا حتى 11 مساء، مع زيادة الفترة أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية حتى 12 مساء.
وتابع «فترة عمل المطاعم والكافيهات المستقلة أو المتوجدة داخل مولات تجارية تستمر من 5 صباحا حتى 1 صباحا مع استمرار خدمة توصيل المنازل»، مشيرا إلى أن مواعيد عمل الورش المتواجدة في المناطق السكنية ستتراوح من 8 صاحا حتى 7 مساء، عدا الورش المتواجدة على الطريق والمرتبطة بالخدمات يصدر بها قرارا خاصا.
وأكمل «محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز ومحلات الفواكه والخضراوات وأسواق الجملة والصيدليات مستثناة من القرارات السابقة»، مؤكدا تشديد الرقابة على الأسواق العامة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ قرار الإغلاق لما يقرب من 55 ألف محل منذ ديسمبر الماضي، بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

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