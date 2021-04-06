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بالزي الفرعوني.. وفاء عامر تشارك جمهورها صورة جديدة لها

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها بالزي الفرعوني عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت وفاء عامر على الصورة قائلة: “مصرية فرعونية و افتخر، نقل الممياوات المصرية"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن وفاء عامر تشارك كضيف شرف في المسلسل الرمضاني "لحم غزال" بطولة كل من غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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