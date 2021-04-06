بيان من مجلس إدارة نادي المنيا بخصوص مباراة الفيوم





يعرب مجلس إدارة النادي عن استنكاره الشديد من قرار لجنة المسابقات بإتحاد الكرة ، بإعادة مباراة كرة القدم بين نادي المنيا ونادي الفيوم بالدوري الممتاز "ب" ، والذي كان من المقرر لها يوم السبت 3-4 -2021 إلى يوم الأربعاء 7 – 4- 2021 ، رغم تقدم نادي المنيا بتسجيل فيديو مع المسعف وسائق سيارة الاسعاف ومحضر اثبات الحالة إلى رئيس الإتحاد ، وقرار الحكم بإلغاء المباراة لعدم وجود سيارة الإٍسعاف وهذا طبقا للائحة، ورغم ذلك أصدرت لجنة المسابقات قرار بإعادة المباراة دون أي اعتبارات لهذه الأسباب ، رغم التواصل معهم وتبلغيهم بما حدث .



وبناءاً عليه سوف يقوم النادي اليوم بالتظلم إلى الاتحاد ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي من هذا القرار ..



ونظراً لعدم ضمان نظر التظلم قبل موعد المباراة الأربعاء القادم الموافق 7 – 4 – 2021 وعدم حضور المباراة سوف يترتب عليه احتساب المباراة انسحاب لصالح الفريق الآخر ، لذا قررنا لعب المباراة في موعدها وهذا مع الاحتفاظ بحق النادي بالتظم لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي .