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الصحة: مصر تتسلم 4.5 مليون جرعة لقاح خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أعلن مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، أن مصر ستحصل على تدفقات من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، حيث ستتلم مصر 900 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بنهاية شهر إبريل.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن مصر ستتسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" من خلال تحالف "الكوفاكس" بنهاية إبريل، أو مطلع شهر مايو، لافتا إلى أن مصر تعمل على التعاقد مع شركة "سينوفاك" تمهيدا لتصنيع لقاح كورونا في مصر.

وعن ظهور أعراض جانبية على من المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، عقب مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، قائلا: "الحمد لله.. لم تظهر أي أعراض جانبية خطيرة على أي مواطن حصل على لقاح كورونا".

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