حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 6 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

- طقس حار على جنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- لطيف على جنوب سيناء.

- لطيف على جنوب البلاد.





الظواهر الجوية المتوقعة:

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.