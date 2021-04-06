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نيمار يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان والأقرب هذا النادي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الفترة المقبلة من الانتقالات.

مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان
وزعمت تقارير صحفية فرنسية، أن نيمار دا سيلفا جناح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان ما زال يفكر في الانتقال إلى برشلونة الإسباني بنهاية عقده.

من جانبه ذكر برنامج "شيرنجويتو" الإسباني، أن نيمار ما زال يفكر في العودة إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عند نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل في صيف 2022.

وأوضح البرنامج أن نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للعب مع ميسي مجددًا، وما زال مهووسًا بالعودة إلى البارسا في المستقبل.

وأتم البرنامج تقريره مشيرا إلى أن مقربين لـ نيمار، تواصلوا مع خوان لابورتا، لمعرفة نيته في استعادة النجم البرازيلي، في الفترة المقبلة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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