الراتب يصل لـ3600 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة

في إطار توفير فرص عمل بشكل مستمر، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة، براتب يصل إلى 3600 جنيه.

الوظائف المتاحة بالشركة عبارة عن أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.





وكشفت الشركة عن مواقع العمل وستكون في الشيخ زايد، التجمع الخامس، مدينة الإنتاج الإعلامي، المعادي، ومصر الجديدة، وسيتراوح الراتب من 2500 جنيه، إلى 3600 جنيه.



