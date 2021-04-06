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الراتب يصل لـ3600 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:40 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
هدير عبدالله
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في إطار توفير فرص عمل بشكل مستمر، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة، براتب يصل إلى 3600 جنيه.

الوظائف المتاحة بالشركة عبارة عن أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.

وكشفت الشركة عن مواقع العمل وستكون في الشيخ زايد، التجمع الخامس، مدينة الإنتاج الإعلامي، المعادي، ومصر الجديدة، وسيتراوح الراتب من 2500 جنيه، إلى 3600 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 13 شارع عبد المجيد بدوي، العمرانية، الجيزة، والتواصل مع المدير المسئول محمد ثروت، أو ضياء محمد

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وزارة القوى العاملة محمد سعفان محافظة الجيزة فرص عمل جديدة

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