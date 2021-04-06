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تعليقات الجمهور على البرومو الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول" (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشر المنتج تامر مرسى برومو مسلسل “القاهرة كابول”، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق الجمهور على البرومو قائلين: الله علي الإبداع والله كل الأعمال منتهي الروعة وتكاليف كل عمل واضحة ربنا يوفقكم ويعوض تعب كل الناس يارب"، "وبعدين بقا ف المخرج العالمي ده"، "اتوقع من هذا المسلسل الكثير والكثير من الفن والاداء والرسائل الحقيقية.


يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

وتدور أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى و يجسدها النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين ، ومن المقرر عرض العمل على عدد من القنوات الفضائية .

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