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تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، ىخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، قائلًا: "مصر تشهد تصاعد في إصابات الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال هذه الفترة"

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أعراض الإصابات تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، ثم السعال، وآلام في الجسم، والعطس، وهذه الأعراض تتشبه مع نزلات البرد، ولذلك إذا تم فقدان حاسة التوق والشم، فهذا يعني الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن بعض المصابين بفيروس كورونا يصابوا بصداع شديد، والبعض يشعر بآلام شديدة في الجسم، والبعض يشعر بأعراض في القلب، ولكن الغالبية العظمى من أعراض كورونا تأتي في الجهاز التنفسي بنسبة تصل لـ90%.

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