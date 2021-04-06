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طارق شوقي يرد على تدريس الهيروغليفية في المناهج الدراسية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:09 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يثار بشأن تدريس اللغة الهيروغليفية في المناهج الدراسية خاصة بعد نجاح موكب نقل المومياوات الملكية.

وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إنهم لا يعملون بنظام رد الفعل، موضحا أنهم يعملون على تطوير المناهج الدراسية منذ 4 سنوات خاصة للمراحل الدراسية الأولى، موضحا أنهم قاموا بإضافة عددًا من المهارات التعليمية الجديدة للمناهج الدراسية.

وأضاف أنه لن يتم تدريس الكتابة الهيروغليفية في إطار منفصل مثل تدريس اللغة العربية، ولكن سيلقى الضوء عليها في المناهج الدراسية الجديدة، فضلا عن إلقاء الضوء على أخلاقيات السياحة وذلك في إطار المنهج العام.

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