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حي البساتين يواصل إزالة عقارات بير أم سلطان لتوسعة الدائري

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ويرافقه شر المرافق وقسم شرطة البساتين، أعمال إزالة العقارات بمنطقة بير أم سلطان لتوسعة الطريق الدائري.

وتم تسليم مبالغ التعويضات لأصحاب العقارات بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تسليم تعويضات أصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، وتحت إشراف اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين.

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