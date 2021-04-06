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رياح وأتربة عالقة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:36 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 6 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس حار على جنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- لطيف على جنوب سيناء.
- لطيف على جنوب البلاد.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس حار على جنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- لطيف على جنوب سيناء.
- لطيف على جنوب البلاد.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
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