رياح وأتربة عالقة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 6 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.





- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.



- طقس حار على جنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- لطيف على جنوب سيناء.



- لطيف على جنوب البلاد.



الظواهر الجوية المتوقعة:



- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.



- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.









