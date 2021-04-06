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عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:12 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك معلومات انه لن يكون هناك بيان ختامي لجولة مفاوضات سد النهضة في كانشاسا، وان هناك مشاورات جانبية تجري حاليا.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "الكلام أن الاجتماع هيخلص النهاردة، وهيرجعوا بكرة الصبح.. بس شغالين لحد دلوقتي".

إلى ذلك، عقب الإعلامي عمرو أديب، على سير مفاوضات سد النهضة، قائلا: "لحد دلوقتي إحنا في حيطة سد في موضوع السد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر والسودان يطالبون إثيوبيا بالاحتكام إلى الرباعية، ولكن إثيوبيا ترى الاستعانة بمراقبين وفي أوقات معينة، مضيفا: "إحنا لحد الىن مش بنتكلم في تفاصيل.. ولكن بنتكلم هنتكلم إزاي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لحد الآن في سد في مفاوضات السد"، لافتا إلى أن علاقة مصر والسودان تحسنت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، مؤكدا أن مصر لديها قدرة على الردع، ولكنها ليست دولة معتدية.

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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

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