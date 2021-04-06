نادر السيد: الأهلي والزمالك لا يمثلان مصر في بطولة إفريقيا

أشار نادر السيد٬ حارس مرمى المنتخب المصري السابق، إلى أن الأهلي والزمالك لا يمثلان مصر في البطولة الإفريقية، كما يردد الجميع خلال الفترة الماضية.





وأوضح السيد فى تصريحات لبرنانج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "المنتخبات الوطنية هي فقط من تمثل مصر، وليس الأندية، فالأهلي والزمالك لا يمثلان إلا أنفسهم فى البطولات الإفريقية".





وأكد أن ذلك يرجع لأن الأندية تضم محترفين من دول أخرى فمن الطبيعي أنهم لا يمثلون مصر مثل الزمالك يضم أشرف بن شرقي وهو لاعب مغربي والأهلي يضم علي معلول وهو لاعب تونسي.





جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل، فيما يلاقي الزمالك نظيره تونجيث السنغالي، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



