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وزير التعليم يكشف عن نظام الحضور بالمدارس في شهر رمضان
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:14 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم أعلنوا منذ بداية الفصل الدراسي الثاني أن حضور الطلاب اختياري، معلقا: "الحضور اختياري سواء في رمضان أو غير رمضان".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى انهم وفروا مادة تعليمية على المنصات التعليمية ما يسمح باستكمال الدراسة من المنزل، وهو ما يطبق أيضا على المدارس الدولية، والحضور لا يزيد عن 3 أيام.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه ليس من حق أي مدرسة دولية او حكومية أن تفرض على الطلاب الحضور.
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