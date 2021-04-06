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القوى العاملة توفر الوظائف في كافة المحافظات.. اعرفها

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:05 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
هدير عبدالله
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تسببت جائحة فيروس كورونا في خسارة الكثيرين لفرص عملهم خلال الفترة الماضية، فقد تسببت الأزمة في خسائر طائلة لبعض الكيانات والشركات مما تسبب في اتخاذ قرارات بتقليل العمالة أو الرواتب.
 
وظائف في الجيزة
وفي ظل تلك التغيرات، سعت وزارة القوى العاملة لتوفير الوظائف من أجل الذين خسروا وظائفهم خلال فترة الجائحة في عدد من المحافظات.

وكانت آخر الوظائف التي وفرتها الوزارة في محافظة الجيزة، فقد أعلنت الوزارة عن فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة، براتب يصل إلى 3600 جنيه.

وستكون الوظائف المتاحة بالشركة عبارة عن أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.

وكشفت الشركة عن مواقع العمل وستكون في الشيخ زايد، التجمع الخامس، مدينة الإنتاج الإعلامي، المعادي، ومصر الجديدة، وسيتراوح الراتب من 2500 جنيه، إلى 3600 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 13 شارع عبد المجيد بدوي، العمرانية، الجيزة، والتواصل مع المدير المسئول محمد ثروت، أو ضياء محمد.
 
وظائف في الدقهلية
وفي محافظة الدقهلية، أعلنت الوزارة عن تعيبن 789 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3712 شابًا منهم 24 من ذوى القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل.

وأوضح الوزير محمد سعفان أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 25 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 8 عمال، و8000 جنيه لـ 5 آخرين رعاية صحية، فضلًا عن تسجيل 54 عاملا جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
 
الاهتمام بذوي الهمم
وفي إطار اهتمامها بذوي الهمم، أعلن سعفان الخميس 18 من مارس، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة 3002 شاب بينهم 26 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الفئة، واهتمام الوزارة بذوي الهمم والعزيمة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

وفي يوم الثلاثاء 23 مارس سلم سعفان، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالمحافظة.

وأعلن الوزير يوم الخميس 25 من مارس، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد 464 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 10 من ذوى الهمم والعزيمة، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1009 شابًا منهم 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

كما سلم سعفان يوم الأحد 29 مارس، 65 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بمحافظة السويس، مؤكدًا أن هذه الفئة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، كما أنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

كما نظمت مديرية القوي العاملة بالقليوبية يوم توظيفي لذوي الهمم والعزيمة، بمشاركة 10 منشآت من القطاع الخاص قدموا فرص عمل استيفاء منهم للنسبة المقررة قانونا داخل منشآتهم.

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وزير القوى العاملة مبادرة حياة كريمة كورونا البطالة

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