إيردات فيلم "توم وجيري" تقترب من 100 مليون دولار حول العالم





واقترب الفيلم من تحقيق 100 مليون دولار حول العالم، حيث بلغت ايراداته تحديدًا حتى الآن 93 مليون دولار أمريكى.





يذكر أن أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار.





وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى