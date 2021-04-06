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إيردات فيلم "توم وجيري" تقترب من 100 مليون دولار حول العالم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حقق فيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry إيرادات فى شباك تذاكر بالإمارات وصلت إلى مليون و911 ألف دولار أمريكى.


واقترب الفيلم من تحقيق 100 مليون دولار حول العالم، حيث بلغت ايراداته تحديدًا حتى الآن 93 مليون دولار أمريكى.


يذكر أن أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار.


وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى

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