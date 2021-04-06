ماكيدا يكشف المرشح للفوز بين ريال مدريد وليفربول

تحدث الإسباني خوان خوسيه ماكيدا٬ المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري٬ عن المباراة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره ليفربول، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





وأشار ماكيدا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أن ريال مدريد يقدم نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.





وأكد أن مواجهة الريال وليفربول، ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن الظروف ترجح كفة الملكي، في الوقت الذي يعاني فيه الريدز من مشاكل فنية كثيرة في الدوري الإنجليزي، خاصة في خط الدفاع، بعدما فقد فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة.





وأوضح أن ليفربول يضم خط هجوم قوي للغاية مكون من محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.



