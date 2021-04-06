أحمد المحمدي يكشف سبب استبعاده من المنتخب

تحدث أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا عن إمكانية انضمامه لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، وذلك بعد مشاركته في الفترة الأخيرة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الإنجليزي الممتاز.





وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن بمقولة إن الجهاز الفني له الرأي الأول والأخير، ولكن في رأيي إن اللاعبين أصحاب الخبرات لازم يكونوا موجودين من أجل أن يفيدوا القائمة حتى في حال عدم المشاركة بشكل أساسي".





وأضاف: "بعض اللاعبين المنضمة حديثًا يحتاجون الخبرات، ومع كوبر كنت لا أنضم في البداية، وعندما شاركت في الجابون قدمت بطولة مميزة، ودائما رؤية الجهاز الفني تحترم".





وتابع المحمدي تصريحاته: "وارد يكون عامل السن سبب في عدم ضمي، ولكن في ناس أكبر مني انضمت بشكل طبيعي، وأرى أن هذا ليس سبب مقنع، والمرحلة القادمة للمنتخب مختلفة، وشارة القيادة لا تهمني فهذا قرار الجهاز الفني".



